ترتيب الدوري المصري يشتعل.. الزمالك يُهدر فرصة زيادة الفارق.. والأهلي يترقب

المواطن - مروة نبيل

اكتفى نادي الزمالك بالتعادل ضد المقاولون العرب في الجولة الـ25، ليُحافظ على صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، ولكنه أهدر فرصة ثمينة لزيادة فارق النقاط مع الأهلي قبل مباراة القمة المقبلة.

وانتهت مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريقه، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 53 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، وبفارق نقطتين فقط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويلعب نادي الزمالك ضد الأهلي على ملعب “برج العرب” في الإسكندرية، يوم 30 من شهر مارس الجاري، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز، لانتزاع صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

وحافظ نادي الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم معظم فترات الموسم الرياضي الحالي، ويأمل أن ينجح في استعادة اللقب المحلي الغائب عن خزائنه، في ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه الفريق الأبيض.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمستوى مميز هذا الموسم، تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، الذي يسعى لتكليل مجهوده بالفوز بمباراة القمة ضد الأهلي والحفاظ على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في استعادة مستواه المعهود، وحقق سلسلة انتصارات متتالية، ليقترب من صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، انتظارًا لتعثر الزمالك وانتزاع المركز الأول منه.

وفي حالة فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة الزمالك المقبلة، سينتزع صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويتفوق على الفريق الأبيض بنقطة واحدة، أما في حالة خسارته سيتسع الفارق لـ5 نقاط.