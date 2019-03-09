ترتيب مجموعة الأهلي .. المارد الأحمر في ورطة والساورة يقبل الهدية

المواطن - محمد سمعه

وضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري نفسه في موقف صعب وذلك بعد فوز فريق شبيبة الساورة الجزائري على نادي سيمبا التنزاني، حيث أصبح المارد الأحمر يحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعة الأهلي.

وبعد نهاية مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة، يتصدر فريق شبيبة الساورة ترتيب مجموعة الأهلي برصيد ثمانية نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد سبع نقاط.

أما فريق فيتا كلوب الكونغولي فيحتل المركز الثالث في ترتيب مجموعة الأهلي برصيد سبع نقاط، أما نادي سيمبا فيتواجد في المركز الرابع.

ولو نجح المارد الأحمر في الفوز على فريق فيتا كلوب بالأمس لكن ضمن احتلال صدارة ترتيب مجموعة الأهلي، بالإضافة إلى التأهل الرسمي وبشكل مباشر إلى دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقبل فريق شبيبة الساورة هدية فيتا كلوب بفوزه على نادي سيمبا بهدفين دون رد مع وجود إمكانية لزيادة الغلة التهديفية ولكن الفريق الجزائري نجح للمرة الأولى في تصدر ترتيب مجموعة الأهلي بعد مرور خمس جولات.

وحقق نادي شبيبة الساورة إنجازًا لن يُنسى حيث تصدر ترتيب مجموعة الأهلي خلال مشاركته الأولى في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويذكر أن المارد الأحمر سيكون أمام اختبار صعب يوم السبت المقبل بمواجهة نادي شبيبة الساورة في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يتعين على المارد الأحمر الفوز من أجل تصدر ترتيب مجموعة الأهلي.

ويحتاج نادي شبيبة الساورة للتعادل مع فريق الأهلي من أجل البقاء في صدارة ترتيب مجموعة الأهلي، مع تعادل ناديي فيتا كلوب وسيمبا.

وقبل مباراة شبيبة الساورة وسيمبا كان المارد الأحمر تصدر مؤقتًا ترتيب مجموعة الأهلي برصيد سبعة نقاط، رغم خسارته من فريق فيتا كلوب بهدف.