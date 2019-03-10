ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019 .. أجويرو في الصدارة.. صلاح وكين يُلاحقوه

المواطن - مروة نبيل

اشتعل السباق على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019، بعد التألق اللافت لعدد من اللاعبين في الجولة الـ30 من منافسات البريميرليج.

وواصل نجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019 برصيد 18 هدفًا، يليه نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح برصيد 17 هدفًا، بالتساوي مع نجم توتنهام هاري كين.

وسجل نجم آرسنال، الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ هدفًا في شباك مانشستر يونايتد خلال المباراة المقامة الآن، ليرفع رصيده إلى 17 هدفًا، ويحتل المركز الرابع في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019 ويُزاحم صلاح وكين على الوصافة.

ويأمل محمد صلاح في استعادة حاسة التهديف التي غابت عنه خلال مباريات ليفربول الأخيرة، من أجل استعادة صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019 أملًا في التتويج بلقب الهداف للموسم الثاني على التوالي.

ورفع نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، رصيده إلى 16 هدفًا، ليحتل المركز الخامس في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019 بعدما سجل هدفين في شباك بيرنلي خلال المباراة التي أُقيمت اليوم، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 4/2.

ويملك نجم نادي مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينج، 15 هدفًا ليحتل المركز السادس في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019 وبفارق هدفين عن الثنائي، نجم آرسنال، ألكسدر لاكازيت، ونجم تشيلسي إيدين هازارد.

ويبدو أن صراع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019 لن يُحسم سوى في الجولات الأخيرة من البريميرليج، في ظل التألق اللافت من اللاعبين هذا الموسم.