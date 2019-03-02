ترشيح أحمد عيد لمجلس الفيفا.. والاتحاد السعودي يُهنئه

المواطن - مروة نبيل

أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن ترشيح السعودي أحمد عيد لعضوية المكتب التنفيذي في مجلس الاتحاد الدولي “فيفا”.

وجاء ترشيح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، أحمد عيد لهذا المنصب خلفًا للعضو المستقيل، الماليزي عبدالله سلطان عبدالله، وذلك للفترة المتبقية حتى 5 يونيو المقبل.

وقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي، التهنئة لـ أحمد عيد بمناسبة تعيينه عضوًا في مجلس الفيفا، مُتمنيًا له التوفيق في مسيرته الحافلة بالنجاحات.

كما قدم مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعمه واهتمامه لما فيه مصلحة كرة القدم السعودية.

ويُعتبر أحمد عيد ثاني سعودي يحصل على عضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد الراحل عبدالله الدبل.