ترشيح عمران خان لنوبل للسلام رغم التوتر مع الهند

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قدم وزير الإعلام الباكستاني فؤاد حسين شودري، طلباً للجنة نوبل لترشيح رئيس وزراء بلاده عمران خان لجائزة نوبل للسلام 2020، لجهوده في إدارة الأزمة مع الهند.

ونقلت قناة جيو نيوز الباكستانية الطلب المقدم إلى لجنة نوبل النرويجية، وجاء فيه إن ” عمران خان جدير بالحصول على الجائزة لعام 2020 نظرا لجهوده الحثيثة في حل صراعات المنطقة الآسيوية المختلفة، ومنها التي وقعت مع الهند أو أفغانستان أو دول أخرى”.

وأشار الطلب إلى أن مساهمات خان ستحقق الاعتراف الدولي بها ومنحه نوبل للسلام في عام 2020. كما أنه يجب أن يتم الاعتراف بأهدافه المتمثلة في ضمان السلام الدائم في المنطقة وإحباط إحياء النزعة العسكرية وتقديرها إلى حد كبير.

وأطلقت باكستان أمس سراح الطيار الهندي في بادرة لإثبات حسن النية ولكسر موجة التصعيد بين الدولتين النوويتين.