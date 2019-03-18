ترقية ٤٧٧٦ فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات‎

المواطن- شريف النشمي

صدر قرار معالي مدير عام حرس الحدود الفريق/ عواد بن عيد البلوي بترقية (٤٧٧٦) فرداً من منسوبي حرس الحدود بدءاً من تاريخ ١٠ /٧/ ١٤٤٠ هـ، بمختلف الرتب العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء، وذلك في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

ورفع مدير عام حرس الحدود أسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يحفظه الله، على دعمه اللامحدود لحرس الحدود.

وهنأ الفريق البلوي جميع الأفراد الذين تمت ترقيتهم، سائلاً لهم المولى، عز وجل، التوفيقَ والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الترقيات ستعزز الجانب المعنوي لأفراد حرس الحدود لا سيما في الميدان، والخطوط الأمامية، وتعد حافزاً لهم لمواصلة ومضاعفة جهودهم في خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.