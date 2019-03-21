تزكية فهد بن حثلين رئيسًا لـ المنظمة الدولية للإبل

المواطن - الرياض

تم اليوم الإعلان عن تأسيس المنظمة الدولية للإبل ومقرها مدينة الرياض، كما تم اختيار فهد بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، رئيساً لها.

وعقدت المنظمة اجتماع الجمعية العمومية الأول لها اليوم، ستعقد في فندق هيلتون بمدينة الرياض.

وبدأ اجتماع الجمعية بكلمة لفهد بن حثلين، تلاه عرض عن المنظمة الدولية للإبل واعتماد محضر تأسيس المنظمة الدولية للإبل ومن ثم اعتماد النظام الأساسي وشعار المنظمة.

وخلال الاجتماع تم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعيين الأمين العام وأمين الصندوق، وتفويض مجلس إدارة المنظمة لتأسيس المنظمة الآسيوية والعربية للإبل.

وشارك في الاجتماع ممثلون لـ 96 دولة، حيث شاركوا في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للألعاب البدوية، والذي عقد في ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.