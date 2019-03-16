تصرف بوغبا يُقربه من الانتقال لـ ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحفية إسبانية إن الفرنسي بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يفكر بشكل جاد في الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة MUNDO DEPORTIVO الإسبانية أن بوغبا سأل اللاعب البلجيكي عدنان يانوزاي لاعب ريال سوسييداد الإسباني حول طبيعة الحياة في إسبانيا وطبيعة ممارسة الكرة هناك.

وقالت الـMUNDO إن تصرف بوغبا وسؤاله للاعب يانوزاي يُقرب بصورة كبيرة من الانتقال لنادي ريال مدريد والعمل تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويذكر أن زيدان يهتم بالتعاقد مع بوغبا والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والبلجيكي إدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.

جدير بالذكر أن اللاعب الفرنسي بوغبا تألق بصورة لافتة للأنظار في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث قاد منتخب الديوك الفرنسي للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ فرنسا.

وكان نادي ريال مدريد تعاقد مع المدرب الفرنسي زيدان يوم الاثنين الماضي حتى صيف 2022 خلفًا للمدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.