تصريح من مسؤول إيراني كبير يفجر موجة من السخرية

المواطن - متابعة

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد مؤخرا لإيران، قائلاً في تصريح مضحك إن إيران ستواصل سياستها الإقليمية والحكيمة تجاه الجيران، في تناقض واضح مع ممارسات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وقال بهرام إن الإمارات تعرف جيدا أكثر من الآخرين مدى سعي إيران والثمن الذي قدمته خلال الأعوام الماضية لإيجاد وترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب.

وأشار بهرام، في تصريحاته المثيرة للسخرية، إلى أن سياسة إيران تجاه الجيران، والمبنية على أساس أن يحظى شعوبها بالأمن المستدام، واضحة جدا لشعوب المنطقة.

وأضاف قاسمي وكما كنا سابقا، سنتابع سياستنا الإقليمية والحكيمة تجاه جيراننا، وهدد بالقول: لن نسمح للآخرين باستغلال حسن نية إيران ورؤيتها الإيجابية تجاه الجيران وظروف المنطقة وأن يطلقوا تصريحات خاطئة وغير حكيمة من أجل التملق للآخرين.

وأثارت تصريحات بهرام قاسمي موجة من السخرية، نظراً لنشاطات إيران الإرهابية في المنطقة وتحركها العسكري والسياسي والأمني الذي يستهدف الدول العربية بزعزعة أمنها واستقرارها ومطامعها التوسعية الواضحة للعالم أجمع.