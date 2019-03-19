تضم 6 متاحف و3 صالات سينما و7 مسارح .. مشروع حديقة الملك سلمان حقائق وأرقام 

المواطن - الرياض

تأتي مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضمن توجهات لجنة المشاريع الكبرى في إطلاق مشاريع عالمية عملاقة تنعكس على حياة سكان وزائري العاصمة السعودية.

كما تعد المشاريع الأربعة مشاريع نوعية غير مسبوقة، مما يؤكد تكامل المشاريع العملاقة التي تقام بالمملكة، وتكمن أهمية المشاريع الأربعة في تطويرها لنمط وجودة الحياة في العاصمة السعودية، وجعلها ضمن المدن العالمية في هذا الاتجاه.

“المواطن” تقدم فيما يلي بعض الحقائق والأرقام حول مشروع حديقة الملك سلمان

1-حديقة الملك سلمان مشروع بيئي ثقافي ترفيهي يضم أكثر من 160 عنصرًا تجعل قلب الرياض أخضر.

2 -حديقة الملك سلمان ستكون إحدى أكبر حدائق المدن في العالم بمساحة 13,4 كيلومتر مربع تمثل رئة حيوية للعاصمة الرياض.

3- تشغل الحديقة موقعًا محوريًا يتوسط العاصمة الرياض ويربط 6 من محاورها الرئيسية، و5 من محطات شبكة القطار، و10 من محطات الحافلات، تيسر وصول 75% من السكان إليها خلال نصف ساعة.

4-تضم المجمع الملكي للفنون بمساحة 400 ألف متر مربع يضم 3 صالات سينما، و4 أكاديميات فنية، و7 مسارح، ومركزًا ثقافيا تعليميًا للأطفال تسهم في تنمية ونهضة الحركة الفنية وتفاعل المجتمع معها.

5- تضم مركزًا تعريفيًا بيئيًا ثقافيًا ترفيهيًا للزوار بمساحة 80 ألف متر مربع تشتمل على معروضات تفاعلية، ومشاتل للأشجار والنباتات، ومقاه ومطاعم، وصالات متعددة الأغراض.

6- يضم مشروع حديقة الملك سلمان حدائق متخصصة بمساحة 400 ألف كيلومتر مربع، وواديا بمساحة 800 ألف كيلومتر مربع، ومساحات خضراء تشغل 6.4 مليون متر مربع، وعناصر مائية بمساحة 300 متر مربع، ومشاتل بمساحة 125 ألف متر مربع، والمسار الدائري للمشاة بطول 7.2 كيلومترات.

7- قسم الثقافة والفنون في مشروع “حديقة الملك سلمان” يضم 6 متاحف للطيران، والفضاء والفلك، والعلوم، والنباتات، والواقع الافتراضي، والعمارة، ومركزًا للأعمال والمؤتمرات بمساحة 100 ألف متر مربع، وساحة احتفالات بمساحة 40 ألف متر مربع.

8- يوفر المشروع خدمات ترفيهية من خلال منطقة على مساحة 100 ألف متر مربع، وحديقة ألعاب مائية على مساحة 140 ألف متر مربع، ومركز للترفيه العائلي على مساحة 18 ألف متر مربع، وجسر للمشاهدة بطول 350 مترًا.

9- يقدم المشروع فرصًا لهواة ممارسة الرياضات المختلفة من خلال ملعب رويال غولف على مساحة 850 ألف متر مربع، ومركز للفروسية بمساحة 34 ألف متر مربع، وملاعب رياضية بمساحة 50 ألف متر مربع، ومسارات للجري والدراجات الهوائية بطول 35 كيلومترًا، ومركز القفز المظلي والمناطيد بمساحة 18 ألف متر مربع، وملاعب للواقع الافتراضي بمساحة 7 آلاف متر مربع.

10- يقدم خدمات السكن والضيافة والأعمال من خلال 16 فندقًا بمساحة 194 ألف متر مربع، ومساحات تجارية تشغل 500 ألف متر مربع، ومساحات مكتبية بواقع 600 ألف متر مربع، وأكثر من 12 ألف وحدة سكنية.