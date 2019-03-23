تطلقا فأي من الطرفين يحق له دعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطن بشأن أحقية الحصول على دعم حساب المواطن بالنسبة إلى زوجين وقع الطلاق بينهما، موضحًا أن هناك 3 أطفال، وتم استلام صك الحضانة، بالإضافة إلى صك الطلاق.

ورد حساب المواطن على الاستفسار بالقول: إنه بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين إن وجدوا وإرفاق المستندات المطلوبة (صك إعالة أو صك ولاية أو إثبات احتضان)، وفي حال تم إرفاقها وتمت الموافقة عليها سيصبح التابعون مؤهلين لدى الأم.

وكان حساب المواطن قد قال: إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب، وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.