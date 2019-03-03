تعاون إستراتيجي بين جامعة الباحة والثقافة والفنون لخدمة المنطقة

المواطن - عمر البشيري - الباحة

رعى مدير جامعة الباحة، الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي بين جامعة الباحة وبين جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة.

وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين الخميس الماضي إلى الارتقاء بمستوى الثقافة والفنون بالمنطقة، والاهتمام بالفنانين السعوديين وتقديم الدعم المادي والمعنوي والإعلامي لهم والدفاع عن حقوقهم والعمل على رفع مستواهم الثقافي والفني والاجتماعي، إضافة إلى تمثيل المنطقة في المحافل الوطنية والعربية والدولية في كل ما من شأنه الارتقاء بالثقافة والفنون والتعريف بالثقافة المحلية والموروث التاريخي والتنسيق فيما يخدم هذا الجانب. كما تهدف الاتفاقية بشكل رئيس إلى الاهتمام بالنشء ذوي المواهب الثقافية والفنية وصقلها بالدورات التدريبية ومساعدتهم في الاستفادة القصوى من طاقاتهم الإبداعية.

وثمن مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة، علي البيضاني، لجامعة الباحة إيمانها بالشراكة الثقافية لتنمية قدرات الابتكار والإبداع لدى أفراد المجتمع، ورعاية الموهوبين في الثقافة والفنون، بما يمكنهم من تقديم أعمال مميزة محليًّا وعربيًّا وعالميًّا، كمواهب سعودية، وفي إطار العمل لتحقيق الأهداف المشتركة لأجل زيادة التفاعل الثقافي والفني وتقوية الترابط الإنساني.

وانطلاقًا من مبدأ الشراكة والتعاون أكد أن الاتفاقية تأتي تحقيقًا لرغبة الطرفين في تعزيز مجالات التعاون فيما بينهما بما يخدم الأهداف المشتركة ويساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وبرامجها التنفيذية في مجالي الثقافة والفنون بشكل عام.

وأضاف البيضاني أن الاتفاقية تتضمن العمل على تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الثقافة والفنون والعمل على تشجيع برامج الدراسات العليا والبحث العلمي والخدمات الاستشارية ذات العلاقة، وتنفيذ الدراسات والإحصائيات ودراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية والفنية، إضافة إلى تنفيذ الدورات التدريبية والعناية بالمواهب، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة.

وأوضح البيضاني أن الاتفاقية تتضمن دراسة مدى إمكانية افتتاح قسم للفنون، حسب الخطط المرسومة لذلك واحتياج سوق العمل، مؤكدًا أن العمل على تفعيل بنود هذه الاتفاقية سوف يبدأ بشكل مباشر ودون تأخير تماشيًا مع حرص ودعم مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين لرؤية نتائج هذه الاتفاقية واقع ملموس. وسوف نعمل مباشرة على تشكيل الفريق التنفيذي للبدء بإعداد الخطط والبرامج التنفيذية حسب الصلاحيات والإمكانيات المتوفرة.

وختم البيضاني تصريحه بأن هذه الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق جديدة لنشاطات وبرامج الجمعية بالتعاون مع صرح وطني مهم ومميز مثل جامعة الباحة، وتسعى الجمعية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية بكل ما تمتلك من إمكانيات، مثمنًا دعم ورعاية معالي مدير الجامعة، وتعاون مسؤولي الجامعة للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من التعاون بين الطرفين.