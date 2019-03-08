تعديلات جديدة في جدول مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عددًا من التعديلات على جدول مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت التعديلات الجديدة في الجولة الـ24 كالتالي؛ يحل الاتحاد ضيفًا على الحزم، يوم السبت الموافق 16 مارس، على ملعب نادي الحزم، ويستضيف الهلال فريق أُحد، يوم السبت الموافق 23 من الشهر ذاته، على ملعب جامعة الملك سعود.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره الأهلي، يوم الاثنين الموافق الأول من شهر أبريل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وستُقام 3 مباريات، يوم 28 مارس، في الجولة الـ25، حيث يلعب الاتفاق مع القادسية على استاد الأمير محمد بن فهد، ويواجه التعاون فريق الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويُلاقي الأهلي فريق الرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وفي الجولة الـ26، يلعب الحزم مع الهلال على ملعب نادي الحزم، يوم الخميس الموافق 4 أبريل، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة نظيره الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، يوم 6 من الشهر ذاته.

ومن المُقرر أن تُقام قمة الأهلي والهلال ضمن منافسات الجولة الـ27 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 12 من شهر أبريل المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وتُقام مباراتان، يوم 19 أبريل، في الجولة الـ28، حيث يواجه الهلال فريق التعاون، على ملعب جامعة الملك سعود، ويلعب الأهلي مع الوحدة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وأوضحت لجنة المسابقات أنه سيتم تغيير توقيت إحدى مباراتي فريقي الهلال أو الأهلي في الجولة الـ28 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تأهل أحدهما إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.