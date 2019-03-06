تعرف على العمر المناسب لإعطاء الطفل هاتفًا ذكيًّا

المواطن - متابعة

أصبحت الهواتف الذكية من مفردات الحياة اليومية في وقتنا الحاضر، حتى إنها أصبحت في أيدي الأطفال أيضًا.

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال عن العمر المناسب لإعطاء الطفل هاتفًا ذكيًّا.

للإجابة على هذا السؤال، قالت الخبيرة التربوية الألمانية كريستين لانغر: إن العمر المناسب هو 11 أو 12 عامًا، عندما يكون الطفل قادرًا على التعامل مع وظائف الهاتف المعقدة وتصفح شبكة الإنترنت بأمان.

وأضافت الخبيرة المتخصصة في التربية الإعلامية أن على الوالدين مرافقة الطفل في بداية استعمال الهاتف، وإرشاده حول نوعية المحتويات والمعلومات، التي يجوز أو يُمنع نشرها على شبكة الإنترنت، وكذلك كيفية تجنب الوقوع في فخ الاشتراكات.

وعلى الوالدين أيضًا الاتفاق مع الطفل على ضوابط لاستخدام الهاتف الذكي، مثل تحديد مواعيد، وأوقات استخدام الهاتف، وشبكات التواصل الاجتماعي، والألعاب.