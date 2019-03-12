تعرف على بطاقة مُعان وخدماتها للمرابطين في الحد الجنوبي.. جهود تتواصل لخدمة الأبطال في الميدان

المواطن - الرياض

تضحيات الجنود المرابطين على ثغور الوطن في الحد الجنوبي، وغيرها من المناطق على الحدود لا توفيها كلمات لتوفيها حقها أو حتى لوصفها.

تضحيات واستبسال في أرض الشرف والعزة والكرامة للذود عن حياض الوطن الغالي ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن وتراب هذا الوطن الغالي.

والمملكة بشعبها وقيادتها الحكيمة لا تدخر جهدا في توفير كل ما من شأنه توفير سبل العيش الرغد للمرابطين ولأسرهم ولأبناء الشهداء رحمهم الله.

أهداف وأهمية بطاقة مُعان

وكان آخر هذه الخدمات التي تقدمها الدولة بقيادتها الحكيمة، حفظها الله، بطاقة معان للتيسير على المرابطين في متابعة أعمالهم في إدارات أمانة العاصمة المقدّسة بكل يسر وسهولة دون عناء.

وتهدف البطاقة والخدمة الجديدة التي استحدثتها أمانة العاصمة المقدّسة، إلى تسهيل الإجراءات للجنود المرابطين على الحدود والثغور ومتابعة أعمالهم وتوفير جميع سبل الراحة لهم، حيث من مزاياها الاستقبال والتفاعل التام من قِبل منسوبي الإدارة العامة لخدمة العملاء مع حاملي البطاقة.

خدمة المرابطين على الحدود والثغور

وأعلنت أمانة العاصمة المقدّسة أن إدارة خدمة ‏العملاء أصدرت حتى الآن العشرات من بطاقات مُعان منذ انطلاقها، بهدف تسهيل خدمة الأبطال المرابطين على الحدود والثغور ومتابعة أعمالهم في إدارات الأمانة.

ويمكن الحصول على البطاقة من خلال التواصل هاتفياً مع أمانة العاصمة المقدّسة على الرقم (940).

يُشار إلى أن الخدمة تستهدف المرابطين في الحد الجنوبي، وكذلك كِبار السن، إلى جانب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.