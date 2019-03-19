تعرف على حكام الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، التي ستنطلق، مساء اليوم الثلاثاء.

ويُدير مباراة الكوكب وجدة، ممدوح آل شهدان، ويُعاونه ماجد سرور ومحمد وزي، ومحمد القرني الحكم الرابع، ويقود لقاء نجران والخليج، سلطان الحربي، ويُساعده عيسى الخيبري وعبدالعزيز البريه، والحكم الرابع محمد الغامدي.

وسيقود خالد صلوي مباراة الجبلين والطائي، ويُساعده هشام الرفاعي وحسن النحيت، وفريح الجلعود الحكم الرابع، ويُدير فيصل البلوي مباراة العروبة والعدالة، ويُعاونه كل من عبدالرحيم الشمري وعلي بدوي، والحكم الرابع أحمد الرويلي.

ومن المُقرر أن يُدير سلطان العكسري مباراة النجوم وضمك، ويُعاونه فهد العمري وعماد عسكر، والحكم الرابع حيدر الشريد، فيما يقود شكري الحنفوش، لقاء الشعلة والعين، ويُساعده خلف زيد وعادل شراحيلي، ومحمد مريع الحكم الرابع.

وعُين رائد الزهراني حكمًا لمباراة المجزل والجيل، ويُساعده ياسر السلطان وسعد السبيعي، وفهد النواف حكم رابع، ويُدير أحمد الرميخاني مباراة الوشم وأبها، ويُعاونه فيصل القحطاني وعبدالله عجيم، ومحمد العمري الحكم الرابع.

وسيكون عبدالصمد بكري حكمًا لمباراة القيصومة والأنصار، ويُساعده ماجد الناصر وبليغ الرمضان، وإبراهيم الأصيل الحكم الرابع، فيما يقود محمد أبو شقارة لقاء النهضة وهجر ويُساعده عمر الجمل ومحمد الشهري، ومحمد البريدي الحكم الرابع.