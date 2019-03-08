تعرف على حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة القادسية ضد الأهلي اليوم، الحكم الهولندي دينيس هيخلير، ويُساعده داليبور دجورجيفيتش، ميلوفان ريستيك، والحكم الرابع إيجور باجاك، روبرت ديبيرينك حكم الفيديو.

ويقود النصر ضد الاتفاق اليوم، حكم الساحة البولندي توماس ميسيال، ويُساعده كونراد سابيلا، وأركاديوتس وجسيك، والحكم الرابع فويتشيخ ميس، وحكم الفيديو زبيغنيو دوبرينين.

ومن المُقرر أن يُدير مباراة الهلال ضد الوحدة اليوم، الحكم السلوفيني دامير سكومينا، ويُساعده جور بربروتنيك، وروبيرت فوكان، والحكم الرابع دانيلو غروجيتش، وحكم الفيديو بول فان بوكيل.

وتُختتم مباريات اليوم بمباراة الاتحاد ضد الفيحاء ويديرها البرتغالي مانويل خورخي سوسا، ويُساعده بيدرو موتا، ونونو مانسو، والحكم الرابع أندريه نارسيسو، وحكم الفيديو أنتونيو نوبر.