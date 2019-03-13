تعرف على مواعيد زيارة معرض الرياض الدولي للكتاب 2019

المواطن - الرياض

أعلن القائمون على تنظيم معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، أن المعرض سيفتح أبوابه للزوار لمدة عشرة أيام من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساء.

وأضافوا أن ذلك يشمل جميع أيام الأسبوع، غدًا يوم الجمعة، من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة العاشرة مساءً.

وكان نائب وزير الثقافة، الأستاذ حامد بن محمد فايز، قد افتتح مساء أمس الأربعاء فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ‎وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- ونيابة عن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.

تم ذلك بحضور الشيخة مَيّ بنت محمَّد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين، وجمع من المثقفين والمسؤولين.

ويستضيف المعرض مملكة البحرين كضيف شرف للمعرض لهذا العام، حيث يشارك أكثر من 900 دار نشر عالمية ومحلية وعربية.

كما بلغ عدد الدول المستضافة في المعرض للسنوات الماضية 12 دولة، ويتم استحداث هذه التقاليد من قِبل وزارة الثقافة في سبيل إثراء المعرض ثقافيًّا، ولِعرض تجارب الدول الصديقة مع العلاقات التاريخية التي تربطها بها ومنها البحرين، والإمارات، وماليزيا، وأيضًا اليونان، السويد، المغرب، إسبانيا، جنوب إفريقيا، الهند، السنغال، البرازيل واليابان.