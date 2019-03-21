تعرف على موعد قرعة بطولة نخبة الجامعة السعودية الإلكترونية لكرة القدم الأولى

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

تقام مراسم سحب قرعة بطولة “نخبة الجامعة السعودية الإلكترونية” لكرة القدم الأولى بالمملكة بمقر الجامعة بالرياض، يوم الأحد القادم 24 مارس الجاري، بحضور عدد من ممثلي الفرق المشاركة بالبطولة وكوكبة من الإعلاميين والمسؤولين الرياضيين.

ويشارك في البطولة ثمانية فرق ممثلة لفروع الجامعة بالمملكة من الرياض والقصيم وأبها وجازان والدمام وتبوك والمدينة المنورة وجدة، وسوف تكون مباراة الافتتاح يوم الخميس 28 مارس الرابعة عصراً، وتستمر البطولة على مدار ثلاثة أيام على أن تختتم بالمباراة النهائية يوم السبت 30 مارس 2019.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم القرعة بفتح باب التسجيل للحضور من الساعة 12 ونصف بعد ظهر يوم الأحد القادم، على أن يبدأ الحفل المصاحب لمراسم سحب القرعة في الساعة الواحدة ظهراً، يتخلل الحفل كلمات ترحيبية من المشرف على البطولة سعادة الدكتور عمر بن علي الحسون، عميد القبول وشؤون الطلاب، وكلمة لرئيس اللجنة الفنية والحكام الأستاذ منصور المهيزع، كما سيتم تقديم عرض مختصر للتعريف بالبطولة وشروطها.

وسوف يتم سحب القرعة على نظام مجموعتين كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، وسوف يشهد اليوم الأول أربع مباريات حيث ستلعب كل مجموعة مباراتين، على أن تتأهل الأربعة فرق الفائزة للدور قبل النهائي يوم الجمعة الذي سيشهد مباراتين يتأهل الفائز فيهما للمباراة النهائية يوم السبت 30 مارس، حيث سيجري تسليم الكأس والجوائز المقررة للفائز بالبطولة للمراكز الثلاثة الأولى وهداف البطولة، بالإضافة إلى جائزة أفضل إداري وأفضل حارس.

جدير بالذكر أن البطولة هي الأولى في تاريخ الجامعة، وقد لاقت تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاق #الجامعة_السعودية_الإلكترونية، وهاشتاق #مسابقة_البطولة.