تعرف على موعد مباراتي الهلال والأهلي في كأس زايد

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم رسميًّا عن مواعد مباراتي الهلال والأهلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال والأهلي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، يوم 17 من شهر مارس الجاري.

وستُقام مباراة الأهلي والهلال في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، يوم 15 من شهر إبريل المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وحدد الاتحاد العربي لكرة القدم موعد مباراتي الهلال والأهلي بالدور نصف النهائي، بعد التنسيق مع الاتحاد السعودي والناديين، وسيُقام نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، يوم 18 من شهر إبريل المقبل، في مدينة العين الإماراتية.

وأشار الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مباراة إياب نصف النهائي بين المريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي ستُقام، يوم 29 من شهر مارس الجاري، على ملعب أم درمان.

وكانت مباراة النجم الساحلي التونسي والمريخ السوداني في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال التي أُقيمت في سوسة، قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.