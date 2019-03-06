تعرّف على البرنامج الزمني لرباعي #الهلال المصاب

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن البرنامج الزمني لرباعي الفريق الأول لكرة القدم المصاب، وموعد عودتهم إلى الملاعب مُجددًا.

ويؤدي نواف العابد برنامجًا بالجري حول الملعب خلال الفترة الحالية، وسيلتحق بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية الأسبوع المقبل، بعد شفائه من التهابات عضلات أسفل البطن.

ويخضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، عبدالله عطيف لبرنامج علاجي وتأهيلي بمقر نادي الهلال بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، وسيستمر برنامجه لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.

وأجرى نجم نادي الهلال سلمان الفرج عملية لتحرير أوتار مفصل الحوض، ويؤدي برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا حاليًّا، ومن المُقرر أن يبدأ الجري حول الملعب بعد أسبوعين، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري قد أجرى عملية الرباط الصليبي، ويخضع حاليًّا لبرنامج علاجي وتأهيلي في مقر نادي الهلال، وسيُجري كشفًا طبيًّا، يوم 18 مارس الجاري؛ للاطمئنان على سير برنامجه.