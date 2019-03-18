تعرّف على برنامج معسكر مارس لـ الأخضر

المواطن - محمد سمعه

نشر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برنامج معسكر شهر مارس، والذي انطلق اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي يوم الخميس المقبل، ومباراة أخرى أمام منتخب غينيا الاستوائية يوم 25 مارس الجاري.

وسينطلق الجزء الأول من معسكر مارس اليوم، ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل في الرياض.

ويذكر أن الجزء الثاني من المعسكر سيكون يومي 20 و21 مارس في مدينة أبو ظبي، ثم يعود الأخضر بعد ذلك إلى الرياض.

ثم سينطلق الجزء الثالث من معسكر مارس في مدينة الرياض بداية من يوم الجمعة المقبل حتى يوم السادس والعشرين من مارس.

ويذكر أن المنتخب السعودي سيواجه المنتخب الإماراتي يوم الخميس المقبل على ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي.

كما سيواجه الأخضر، منتخب غينيا الاستوائية يوم الاثنين المقبل على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض.

ويذكر أن يوسف عنبر سيتولى تدريب الأخضر خلال مباراتي الإمارات وغينيا الاستوائية حتى تعيين مدرب دائم للمنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة.

وكان المدرب عنبر تولى مهمة تدريب الأخضر بعد رحيل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.