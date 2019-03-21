تعرّف على تشكيل الأخضر لـ مباراة #السعودية_الإمارات

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الوطني يوسف عنبر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن تشكيلة الأخضر استعدادًا لمواجهة الإمارات وديًا اليوم الخميس في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وجاءت التشكيلة الرسمية للمنتخب السعودي مكونة من:

في حراسة المرمى: مصطفى ملائكة.

في خط الدفاع: مدالله العليان، محمد خبراني، زياد الصحفي.

في خط الوسط: حسن الحبيب، نايف هزازي، علي هزازي، عبدالله الشامخ.

في خط الهجوم: منصور حمزي، عبد الفتاح آدم، أحمد الزين.

أما قائمة احتياطي الأخضر فجاءت مكونة من:

عبدالله الصالح، عبدالله الجدعاني، متعب المفرج، بندر المطيري، يزيد البكر، أسامة الخلف، فارس العياف، سلطان مندش، ربيع سفياني، حسن شراحيلي.

ويذكر أن المدرب يوسف عنبر سيتولى تدريب الأخضر السعودي أمام منتخبي الإمارات وغينيا الاستوائية بشكل مؤقت حتى تعيين مدرب آخر للأخضر.

وأتى يوسف عنبر لتدريب المنتخب السعودي، بعد رحيل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي عقب خروج المنتخب السعودي من دور الـ16 لبطولة كأس أمم آسيا 2019 الأخيرة.

وتُقام مباراة السعودية والإمارات اليوم على ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.