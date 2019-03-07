تعرّف على حكام مباراتي اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وسيقود الحكم الهولندي بول فان بوكيل مباراة الشباب والفيصلي كحكم ساحة، وسيعاونه كل من” خوست فان زيلين كحكم مساعد، ديفي جوسيسنس كحكم مساعد، دانيلو غروييتش كحكم رابع، دينيس هيخلير كحكم فيديو”.

وتُقام مباراة الشباب والفيصلي في تمام الساعة السابعة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة، ويُديرها الحكم فان بوكيل والذي سبق له إدارة بعض المباريات في تصفيات كأس العالم عام 2014، وبعض المباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2012، وبعض المباريات في الدوري الأوروبي في عام 2009.

أما مباراة التعاون والرائد في ديربي القصيم فستُقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث سيُديرها الحكم الأسترالي ماثيو كونجر وسيعاونه كل من” سيمون لونت، وتيفيتا ماكاسيني” كحكام مساعدين.

بينما سيكون الحكم الرابع هو إيجور باجاك وحكم الفدييو هو روبرت ديبيرينك.

ويذكر أن الحكم ماتيو كونجر سبق له إدارة بعض المباريات في مونديال روسيا 2018، وبعض المباريات في دورة الألعاب الأولمبية في عام 2016 وبعض المباريات في كأس العالم تحت 20 عاما في عام 2017، وبعض المباريات في مونديال الأندية نسخ 2015 و 2017 و 2018.