تعرّف على رجل مباراة الهلال والعين

المواطن - محمد سمعه

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اللاعب محمد الشلهوب، نجم نادي الهلال، رجل مباراة العين الإماراتي التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان الشلهوب تألق وسجل هدف الفوز لنادي الهلال بالدقيقة الخامسة والستين من عمر المباراة عبر تصويبة مخادعة لم يتمكن الحارس خالد عيسي من صدها والتعامل معها.

وأصبح رصيد نادي الهلال بعد الفوز 3 نقاط في المركز الثاني في مجموعته الآسيوية، حيث يحتل نادي الدُّحيل القطري المركز الأول بفارق الأهداف، خاصة بعد الفوز على نادي استقلال طهران الإيراني بثلاثية دون رد.

ويذكر أن نادي الهلال سيواجه فريق الدُّحيل في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض يوم الثلاثاء المقبل.

وسيواجه نادي الهلال في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق الوحدة يوم الجمعة المقبل.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.