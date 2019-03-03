تعزيزات أمنية مع وصول وفد حملة بوتفليقة لتقديم الترشيح

المواطن - متابعة

وصل وفد من حملة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى مقر المجلس الدستوري حاملا استمارات الترشح.

ومن المقرر أن يغلق المجلس اليوم باب الترشح فيما تتضارب الأنباء حول قدرة رئيس الحملة على تقديم استمارة الترشح نيابة عن الرئيس.

ففي الوقت الذي أكدت فيه مصادر محلية أن رئيس حملة بوتفليقة سيتقدم بأوراق الرئيس نيابة عنه أكدت مصادر قانونية أن المجلس الدستوري لا يقبل استمارات الترشيح من وكيل أو نائب المرشح، الأمر الذي يعني ضرورة حضور بوتفليقة شخصيًا إلى مقر المجلس.

ووقعت قبل قليل مواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن إثر منع الشرطة الجزائرية لمتظاهرين من الوصول إلى مقر المجلس الدستوري.

وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول الطريق المؤدي إلى المطار وسط أنباء عن وجود بوتفليقة في سويسرا لتلقي العلاج منذ أسبوع.