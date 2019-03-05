تعليم القنفذة يستحدث 7 أندية حي إضافية بتكلفة مليونٍ وأربعمائة ألف

المواطن - القنفذة

افتتح مدير التعليم بالقنفذة الدكتور محمد الزاحمي بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ أحمد الهيثمي ومدير النشاط الطلابي الدكتور يحيى حسين السيد بمدرسة التضامن في خميس حرب المرحلة الثالثة من أندية مدارس الحي في محافظتي القنفذة والعرضيات، وتتضمن هذه المرحلة استحداث 7 أندية إضافية، 3 منها للبنين و4 للبنات، ليصبح إجماليها 13 نادياً للبنين والبنات.

وبلغت كلفة الأندية الجديدة مليوناً وأربعمائة ألف كميزانية تأسيسية بمعدل مائتي ألف ريال لكل نادٍ، وبلغ عدد العاملين والعاملات فيها 56.

وتستقطب هذه الأندية الطلاب والطالبات من صف الروضة وما فوق وتفتح أبوابها لأربعة أيام في الأسبوع بمعدل أربع ساعات يوميا.

وهنأ الزاحمي كل فرق العمل المشاركة على هذه الانطلاقة القوية للأندية داعيا إياهم إلى جذب كل فئات المجتمع من خلال اعتماد برامج نوعية هادفة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ،ورفع أسمى آيات الشكر ومعاني العرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على كل ما يبذلانه من سخاء وعطاء لرعاية أبناء الوطن من خلال المؤسسات التربوية لإعداد أجيال تخدم دينها ووطنها ومليكها وفق متطلبات العصر، وحث الجميع على أن يكونوا على قدر أهمية هذا الحدث لتحقيق أهدافه المنشودة.