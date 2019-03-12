تعليم القنفذة يطلب حارسة أمن .. هنا الشروط ورابط التقديم

المواطن - القنفذة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة توفر عدد من الوظائف للنساء بمسمى حارسة أمن (مستخدمة) على المرتبة الـ(31).

ودعت الراغبات في شغل هذه الوظائف التقدم على الرابط التالي (هنا)

وأوضح أن ذلك وفق الشروط التالية:

1) أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2) أن تجتاز المقابلة الشخصية.

3) أن تكون من ضمن قوائم الانتظار ببرنامج ساعد (الخدمة المدنية).

4) أن تكون المتقدمة من سكان القطاع المتقدم عليه مع إرفاق ما يثبت ذلك.

5) ألا تكون المتقدمة متقاعدة من وظيفة حكومية.

6) ألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد عمر المتقدمة على 45 عاماً.

وأوضحت أنه سوف يكون استقبال الطلبات على الرابط أعلاه اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية يوم الثلاثاء المقبل.

ولفتت إلى أن هذا الإعلان يلغي ما سبقه من إعلانات ولا يلزم مراجعة الإدارة، وسيتم إبلاغ المتقدمة برسالة نصية في حالة الترشيح لحضور المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة مع إحضار أصل الهوية الوطنية.