تعليم بيشة يكشف تفاصيل وفاة معلمتين وسائق وإصابة 3 في الأمواه

المواطن - سعيد آل هطلاء. بيشة

كشف المتحدث الرسمي لتعليم بيشة، ناجي السبيعي، تفاصيل حادث معلمات الأمواه الذي أسفر عن وفاة معلمتين وقائد المركبة وإصابة آخرين.

وقال السبيعي: إنه في ليلة البارحة تعرضت سيارة أجرة خاصة تقل ثلاث معلمات وطفلين لحادث سير مؤسف على طريق خميس مشيط- الأمواه، نتج عنه وفاة معلمتين وسائق السيارة رحمهم الله، وإصابة المعلمة الثالثة وطفليها إصابات حرجة.

وتابع أن إدارة تعليم بيشة تنقل أحر تعازيها وصادق مواساتها لذوي المعلمتين، ولذوي السائق، وتتمنى السلامة والشفاء للمعلمة الثالثة وطفليها.