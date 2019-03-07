تعليم شرورة يحقق المركز الثالث بمسابقة أولمبياد الخط العربي

المواطن - شرورة

تمكنت إدارة تعليم شرورة من حصد الميدالية البرونزية وتحقيق المركز الثالث على مستوى المملكة في مسابقة أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية.

وشاركت الطالبة رنا يحيى الفيفي من تعليم شرورة بالمسابقة التي أقيمت بمكة المكرمة، حيث قدمت العديد من الخطوط والنقوش الإسلامية وتم اختيار أعمالها من ضمن الثلاثة المراكز الأولى.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لتعليم شرورة في مسابقة أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية.

وبيَّن مدير تعليم شرورة، فهد بن صالح عقالا، أن مثل هذه المسابقات تتيح المجال للطلاب إبراز ما لديهم من قدرات ومواهب، كما أن فيها اعتزازاً باللغة العربية وتنمية المهارات بالخط العربي ومحافظة على الفن الحضاري الإسلامي، مضيفًا أن تحقيق المركز الثالث لأول مرة بالمشاركة سوف يكون دافعًا للإدارة العام القادم لنيل المركز الأول.

وقدم عقالا شكره وتقديره لقسم النشاط الطلابي بالشؤون التعليمية للبنات على هذه الجهود والتي ساهمت بصنع هذا الإنجاز، كما قدم شكره إلى الطالبة رنا الفيفي على هذه المشاركة المُشرفة، وكذلك اعتماد عباراتها بالخطابات الرسمية للإدارة.

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