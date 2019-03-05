تفاصيل اعتداء مواطن على موظف المياه بالشرقية

المواطن - الشرقية

كشف المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية فهد بن الحميدي العنزي، تفاصيل اعتداء مواطن على مقيم من الجنسية الآسيوية يعمل فني عدادات مياه، وإعاقته عن العمل، متهماً إياه بالتزوير والتلاعب في قراءة العدادات.

وقال العنزي، في بيان، إن العامل يعمل فني عدادات لدى الشركة المتعاقد معها لتشغيل وصيانة الشبكات بمدينة الدمام، ويُعتبر نظامياً وليس مخالفاً.

وأضاف أن ما قام به المواطن هو تعدّ عليه وإعاقته عن عمله المكلف به أثناء رصد قراءات عدد من العدادات الميكانيكية والأخرى الإلكترونية غير المرتبطة بنظام القراءة عن بُعد (AMR).

وأكد العنزي أن المديرية كانت تتمنى من العميل التواصل معها لإبداء أي آراء أو شكاوى دون تطاول؛ الأمر الذي قد يُعرضه للمسؤولية تجاه أفعاله، حيث قد تصل للتصعيد القانوني لإعاقته أعمال المديرية والتي تنفذ عن طريق شركة متعاقد معها نظامياً.