تفاصيل تطبيق اختبار TIMSS في المملكة عبر مركز قياس

المواطن - واس

تستعد هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للقياس، لعقد اختبار TIMSS الذي يقام كل أربع سنوات بهدف تقييم السياسات والنظم التعليمية في دول متفرقة، حيث سيتم خلال الفترة من 4-5 شعبان 1440هـ، الموافق 9-10 أبريل 2019م، وسيكون تطبيقه على طلاب الصف الرابع الابتدائي والثاني متوسط في عدد من مدراس المملكة.

وتعد دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم من خلال TIMSS، إحدى الدراسات العالمية التي تشرف عليها الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربويIEA ، بهدف الحصول على بيانات شاملة عن المفاهيم والمواقف التي تعلمها الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط.

وقام المركز الوطني للقياس في شهر أبريل 2018م، بإجراء التطبيق التجريبي للاختبارات على عينة من طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، والبالغ عددهم نحو 2600 طالب وطالبة، يمثلون 55 مدرسة على مستوى المملكة، كما شملت الاختبارات عدة استبانات شارك فيها نحو 55 قائد وقائدة مدرسة، و 130 معلمًا ومعلمة، و 1150 وليّ أمر.

وتهدف الدراسة الدولية TIMSS إلى الحصول على بيانات شاملة عن المفاهيم والمواقف التي تعلمها الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، ومتابعة المؤثرات النسبية للتعليم والتعلم في الصف الرابع الابتدائي ومقارنتها مع تلك المؤثرات في الصف الثاني المتوسط كما تقارن تحصيل الطلبة في العلوم والرياضيات في أنظمة تربوية متباينة في خلفياتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية؛ ومن ثم الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل عبر مقارنة نتائج الاختبارات لدولة ما مع نتائج دول أخرى متقدمة في سياق السياسات والنظم التعليمية المطبقة المؤدية إلى معدلات تحصيل عالية لدى الطلبة.

يذكر أن الاختبارات بدأ تطبيقها في شكلها الحالي لأول مرة عام 1995، وتعقد بشكل دوري كل 4 سنوات حيث عقدت لأول مرة في المملكة عام 2003م، وتمت المشاركة في الدورات المتعاقبة 2007م، 2011م، 2015 م.