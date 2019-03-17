تفاصيل جديدة بشأن أسباب سقوط طائرة إثيوبيا المنكوبة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

كشفت مصادر ذات صلة بالطائرة الإثيوبية المنكوبة، والتي راح ضحيتها 157 شخصًا، مجموعة من التفاصيل التي قد تكون من الأسباب الأساسية لسقوط الطائرة.

وتتابع السلطات البحث عن سبب تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 157 شخصًا الأسبوع الماضي.

ونجح المحققون في تنزيل مسجل صوت قمرة القيادة وظهرت تفاصيل جديدة في الثواني الأخيرة من الرحلة، وذلك وفقًا لما أكدته رويترز.

وقال الخبراء إنه من السابق لأوانه معرفة سبب سقوط طائرة بوينغ 737 MAX 8 في 10 مارس، إلا أن سلطات الطيران في جميع أنحاء العالم قد حظرت هذا الطراز من الطائرات، حيث تسببت المخاوف بشأن الطائرة في انخفاض سعر سهم الشركة.

وفي أديس أبابا، قال مصدر استمع إلى تسجيل مراقبة الحركة الجوية لاتصالات الطائرة إن الرحلة 302 كانت ذات سرعة عالية بشكل غير عادي بعد الإقلاع، وذلك قبل أن تبلغ الطائرة عن مشاكل وطلب الإذن بالهبوط بسرعة.

وقال المصدر لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، إن صوتًا من قمرة القيادة في الطائرة طلب ارتفاعه إلى 14 ألف قدم فوق مستوى سطح البحر، قبل أن يطلب بشكل عاجل العودة.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة للتوصل إلى أسباب سقوط الطائرة، إلا أنه من السابق لأوانه تحديد السبب الرئيسي في الحادث، وإن كان هناك ميل واضح يؤكد أن سبباً فنياً هو الذي كان وراء ذلك.

يذكر أن من بين ضحايا الطائرة الإثيوبية، مواطناً سعودياً يُدعى سعد المطيري، والذي كان على متن الرحلة الشهيرة أثناء الإقلاع.