تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة

المواطن - متابعة

كشف حسني عبيدي، الباحث في مركز الدراسات والأبحاث بجنيف، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يتواجد حاليًا في جناح خاص في المستشفى للحالات الصعبة التي تحتاج لعناية فائقة.

وأضاف أن ذلك مؤشر قوي على أن الوضع الصحي للرئيس الجزائري بوتفليقة لا يسمح له بالعودة الآن.

وأردف أن خبر العملية الذي تم تداوله لم يكن مطروحًا أصلًا، إذ إن وضع بوتفليقة لا يسمح له بإجراء عملية جراحية، لكن الطبيب رأى أنه يحتاج إلى إسعافات طبية إضافية تستدعي مكوثه أكثر بالمستشفى، بحسب “العربية”.

وعن استدعائه مستشاره الدبلوماسي رمطان لعمامرة رغم وضعه الصحي الحرج، قال حسني عبيدي، إنه ليس في غيبوبة ولديه قدرة على التفكير وإبداء الرأي، وهو في حالة إدراك تامة رغم وضعه الصحي الحرج وعدم قدرته على التنقل وإلقاء خطاب.

وأوضح أن بوتفليقة استدعاه لمحاولة إيجاد حل سياسي ومخرج يحفظ ماء وجه الرئيس، وفي نفس الوقت ينظم عملية الانتقال السياسي، لاسيما بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مدير مستشفى جنيف نفيه أنباء تردي صحة بوتفليقة.

وكانت مراسلة قناة RT الروسية في جنيف، قد نقلت عن مصدر طبي أن حالة الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، حرجة جدًا.

وأضافت المراسلة أنه كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية، لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك.

وذكرت أن الرئيس الجزائري بوتفليقة موجود حاليًا في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.