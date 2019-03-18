تفاصيل جديدة عن التركي منفذ هجوم أوتريخت في هولندا

المواطن - متابعة

قال مسؤول الادعاء في أوتريخت بهولندا، روتخر يوكون: إن المشتبه به في تنفيذ هجوم أوتريخت يحمل سجلًا جنائيًّا، كان قد ألقي عليه القبض في السابق، دون مزيد من التفاصيل.

واعتقلت الشرطة الهولندية رجلًا تركيًّا يشتبه بأنه قتل 3 أشخاص بالرصاص وأصاب 5 آخرين داخل ترام في مدينة أوتريخت الاثنين.

وقالت الشرطة: إنها تمكنت من القبض على جوكمان تانيس (37 عامًا) بعد مطاردته لعدة ساعات.

ورغم مرور ساعات على الحادث إلا أن الدافع وراءه ما زال غير واضح.

وقال أحد المدعين: إنه قد يكون “لأسباب عائلية”، في حين نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن أقارب للمشتبه به قولهم: إنه استهدف إحدى أقاربه ثم أطلق النار على آخرين تدخلوا لمساعدتها.

ورفعت السلطات في وقت سابق الاثنين مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في منطقة أوتريخت وتلقت المدارس تعليمات بغلق أبوابها وكثفت قوات الأمن إجراءاتها في المطارات وغيرها من منشآت البنية الأساسية. كما كثفت السلطات الأمن عند المطارات وغيرها من المرافق الحيوية والمساجد.