تفاصيل 9 تنبيهات متقدمة على المملكة: غبار يستمر لساعات

المواطن - الرياض

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عددًا من التنبيهات المتقدمة بشأن طقس غير مستقر على بعض المناطق.

وفي الرياض، حذرت الأرصاد من استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يسبب شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الخرج والسليل والأفلاج والأجزاء المجاورة وتشمل الطريق الواصل إلى وادي الدواسر، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـ10 صباح اليوم الخميس.

أما في الشرقية، فتتعرض مناطق الأحساء والأجزاء المجاورة لنفس الحالة ولكنها تتحرك وتشمل الأجزاء الجنوبية من محافظة الأحساء، كما تستمر أيضًا حتى الـ10 صباحًا.

وبالنسبة إلى مكة المكرمة فتتعرض إلى نشاط في الرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على المويه وتربة ورنية وظلم تمتد إلى الطائف والأجزاء المجاورة، وذلك حتى الساعة السادسة مساء اليوم.

كما تشمل الحالة نفسها جدة ومكة المكرمة ورابغ والأجزاء المجاورة وتشمل الطريق الواصل إلى ينبع.

في سياق متصل، تتعرض المدينة المنورة وتحديدًا مهد الذهب والحناكية واليتمة وينبع والأجزاء المجاورة لنفس الحالة وتستمر حتى السادسة أيضًا.

وفي نجران تتعرض مناطق شرورة ونجران والأجزاء المجاورة للأتربة والغبار حتى الساعة الـ8 مساءً.

كما تتعرض الشرقية وتحديدًا حفر الباطن والقيصومة والخفجي والنعيرية والدمام والظهران والجبيل والأحساء إلى رياح سطحية تحد من الرؤية الأفقية حتى السابعة مساءً.

والرياض أيضًا تتعرض إلى نفس الحالة وتشمل الأفلاج والدوادمي ووادي الدواسر والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى السابعة.

الشمالية حذرت الأرصاد أيضًا من نفس الحالة والتي تضرب عرعر وطريف ورفحاء وحزم الجلاميد وتستمر حتى نفس الموعد.