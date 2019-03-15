تفجير جديد تحت السيطرة في نيوزلندا.. والأمن يُحيط بالمساجد

المواطن - متابعة

أكدت وسائل إعلام في نيوزلندا، اليوم الجمعة، أن الشرطة نشرت عناصر مسلحة منها أمام المساجد في البلاد، غداة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش جنوب شرقي البلاد، وأسفر على الأقل عن مقتل 49 شخصًا.

وبثت تلفزيون “نيوز هاب” النيوزلندي لقطات فيديو تظهر عناصر من الشرطة يتمنطقون ببنادق ومركبات تابعة لها أمام مساجد في نيوزلندا، حيث تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من أن الهجوم الإرهابي قد لا يكون مقتصرًا على كرايست تشيرتش.

وكانت الشرطة أكدت في وقت سابق اعتقال 4 أشخاص بعيد المجزرة التي استهدفت مسجدين في المدينة، كما تم إبطال مفعول عبوات ناسفة عثرت عليها.

ومما زاد المخاوف من وقوع هجمات إرهابية أخرى في البلاد، قيام السلطات بتفجير “تحت السيطرة” في مدينة أوكلاند شمالي البلاد.

وبثت وسائل إعلام محلية لقطات فيديو يسمع فيها صوت انفجار ضخم بالقرب من محطة قطارات في المدينة، وقد أغلقت الشرطة المنطقة بالكامل.

وذكرت أن الانفجار ناجم عن تفجير تحت السيطرة نفذته السلطات، بعد العثور على أمتعة تركت في المحطة، أثارت شكوكًا.

وأسفر إطلاق نار جماعي استهدف مسجدين مليئين بالمصلين، كانوا يؤدون صلاة الجمعة، عن مقتل 49 شخصًا على الأقل، فيما اعتبرته رئيسة وزراء البلاد “بأحد أحلك أيام نيوزلندا”.