تفجير عبوة ناسفة في جامعة غلاسكو

المواطن - متابعة

أعلنت الشرطة الأسكتلندية أنها فجرت عبوة ناسفة عُثر عليها في جامعة غلاسكو، بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.

ولم ترد تفاصيل أكثر عن العملية التي تؤكد نجاح الشرطة في إحباط المخطط الذي سعى إليه المخربون.

وجامعة غلاسكو هي إحدى أكبر جامعات أسكتلندا من حيث عدد الطلبة وواحدة من أقدم جامعات بريطانيا. وهي عضو في مجموعة راسل للجامعات، وواحدة من الجامعات السبع العتيقة في الجزر البريطانية.

تأسست الجامعة في مدينة غلاسكو كبرى مدن أسكتلندا عام 1451، مما يجعلها رابع أقدم جامعة بالعالم.

وتحتل الجامعة حاليا حرما جامعيا جميلا، مبناه المركزي آية معمارية قوطية الطراز، يقع إلى الشمال الغربي من وسط المدينة. مؤخرا ارتفعت الجامعة إلى المركز الثمانين في التصنيف العالمي للجامعات، وقفزت فوق جامعة القديس أندروز، مما يجعلها واحدة من المؤسستين في أسكتلندا توضع داخل أكبر 100 شركة.