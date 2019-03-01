تفريق المتظاهرين بالغاز في أم درمان.. والبشير يفوض صلاحياته لنائبه

المواطن - متابعة

فرقت الشرطة السودانية تظاهرات محدودة بمنطقة ودنوباوي، اليوم الجمعة، في مدينة أم درمان، تطالب برحيل الرئيس عمر البشير.

واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع تجاه حوالي مائة من المتظاهرين عقب خروجهم من صلاة الجمعة بمسجد الإمام عبد الرحمن المهدي في أم درمان فيما هتف المصلون برحيل البشير من رئاسة البلاد.

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد فوض اليوم الجمعة، صلاحياته كرئيس لـ”حزب المؤتمر الوطني” إلى نائبه أحمد محمد هارون، لحين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب.

وقال الحزب، في البيان، إن “ذلك القرار يأتي وفاء من الرئيس البشير للسودانيين، ودليلا على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية”.

قرار التفويض هذا يأتي بعد أسبوع من الإجراءات المتعاقبة التي تستهدف القضاء على موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات التي تهدد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، ومن بين تلك الإجراءات إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، وإقالة حكام 18 ولاية سودانية، واستبدالهم من خلال مسؤولين من الجيش وأجهزة الأمن.