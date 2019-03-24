تقرير يفضح مطالبة أردوغان برلين بالقبض على 900 لاجئ

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

طلبت الحكومة التركية من ألمانيا اعتقال 925 شخصًا كجزء من عملية مطاردة ما بعد الانقلاب المزعوم منذ 15 يوليو 2016، وفق ما ذكرته صحيفة فيلت الألمانية اليومية يوم الجمعة.

وتلقى المكتب الفيدرالي الألماني للشرطة الجنائية 990 طلبًا من تركيا، منها 925 طلبًا للقبض على بعض الأشخاص، بينما كان الباقون عن إقامة الأشخاص المدرجين في القائمة السوداء.

وكشف المراسل التركي الألماني أوكتاي يامان، أمس السبت، أن جهاز الاستخبارات الفيدرالي الألماني حذر في كتيب تم إعداده لطالبي اللجوء واللاجئين من جواسيس الحكومة التركية الذين تسللوا إلى مجتمعاتهم.

وقال الكتيب: “هناك جواسيس بينكم.. لذلك ابقوا بعيدًا عن الأشخاص الذين أبدوا اهتمامًا غير معتاد بكم، وقدموا لكم المال أو طرحوا عليكم أسئلة دائمة حول كيفية وصولكم إلى ألمانيا”.

وشهدت ألمانيا طفرة في طلبات اللجوء من تركيا في أعقاب الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016، حيث كثف النظام عملية مطاردة ضد أتباع حركة غولن الحقيقيين والمزعومين، والذين تتهمهم أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب، بينما تنفي الحركة تورطها.