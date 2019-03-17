تقلبات جوية على الباحة.. أمطار رعدية وغبار حتى هذا الموعد

المواطن - الباحة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

وحذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين من المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق الرياض ، الشرقية ، الحدود الشمالية، يلي ذلك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق وكذلك على مناطق ( الجوف، القصيم، نجران )، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان ، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.