تكريم منسوبي مرور جدة.. كشفوا غموض بعض الحوادث المرورية

المواطن - جدة

بناءً على توجيه معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرَّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي عدداً من منسوبي مرور محافظة جدة ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من الحوادث المرورية مؤخراً, ونقل لهم خلال ذلك تحيات معالي مدير الأمن العام وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

وبهذه المناسبة ثمن مدير شرطة منطقة مكة المكرمة لمعالي مدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي أفرع الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة, ومؤكداً عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدماً في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانه في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.