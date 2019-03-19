تكريم مواطنين تبرعا بأجزاء من أملاكهما الخاصة للصالح العام بالجوف

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمنزله بمدينة سكاكا أمس، المواطن ناصر بن صباح الشراري، والمواطن منوخ بن شطيط الشراري.

وقدم سموه شكره لهما لقاء مبادرتهما في أعمال وطنية تخدم المصلحة العامة، حيث تبرعا بأجزاء من أملاكهما الخاصة لصالح محافظتي القريات وطبرجل .

وسلم سموه درعين تذكاريين تكريماً لهما، متطلعاً إلى أن يرى مثل هذه المبادرات في بقية محافظات ومراكز وقرى المنطقة، خاصة في ظل التوسع العمراني وما تشهده المنطقة ومحافظاتها من تنمية ونهضة شاملة .

وأعرب ناصر بن صباح الشراري ومنوخ بن شطيط الشراري عن شكرهما لسمو أمير منطقة الجوف على تكريمهما.

حضر التكريم معالي مدير جامعة الجوف الدكتور اسماعيل بن محمد البشري ووكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان وعدد من المسؤولين.