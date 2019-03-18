تكليف الزايدي مساعدا لمدير تعليم الخرج

المواطن - الخرج

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي اليوم قرارا بتعيين عبدالله بن عاقل الزايدي مساعدا لمدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية.

ويعد الزايدي من الكفاءات القيادية في تعليم الخرج, وتدرج وظيفيا من معلم إلى وكيل ثم كان قائدا لمدارس بكافة مراحلها وموفداً للمدارس السعودية خارج المملكة ومشرفا على الاختبارات في عدة دول شرق آسيا, وعمل مشرفا للقيادة المدرسية وتم تكليفه مساعدا لمدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية.

من هو عبدالله الزايدي؟

تخرج الزايدي من جامعة الطائف عام 1416 بدرجة بكالوريوس علوم, وحصل على دبلوم قائد مدرسة عام 1421 ثم حصل على درجة الماجستير في الإدارة والتخطيط التربوي في عام 1435 , وممارس القيادة المدرسية عام 1436.

عمل معلمًا من 1417 حتى 1421, ووكيلا للمرحلة الابتدائية من 1421-1422, ثم قائدا لمدارس ابتدائي ومتوسط وثانوي من 1422 حتى 1433, ومشرفا للقيادة المدرسية من 1433 – 1440 حتى صدر قرار تكليفه مساعدا لمدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية عام 1440.

كما عمل الزايدي موفدا للمدارس السعودية في الهند لمدة 4 سنوات, ومشرفا على اختبارات الطلاب والطالبات في الفلبين ومومباي أثناء الإيفاد, ومدربا في القيادة المدرسية, وعضو المركز الوطني للقياس والتقويم, عضو جامعة الملك فيصل الإلكترونية, ومستشار مكتب وفاء لأبناء شهداء الواجب, مستشار برنامج مسار وبذاء التطوعي.

وتعد أبرز مشاركات الزايدي في التعليم في ندوة تعزيز مشاركة المدرسة مع الأسرة والمجتمع 1439, ندوة إدارة التغيير 1439, ملتقى القيادة المدرسية بمكتب السويدي بالرياض 1437, الفريق الإشرافي على تقييم الخطط 1438, وعضو اللجنة الفرعية لجائزة التميز ولجان التحكيم 1438, إضافة إلى اللقاء التعريفي لبرنامج الملك سلمان للتأهيل والتوظيف 1439, وعضو لجنة المقابلات للمرشحين للاشراف التربوي 1438, وعضو لجنة قادة المدارس والوكلاء في المدارس الحكومية ومدارس التعليم الأهلي والأجنبي والطفولة المبكرة.

نشرت له مقالات ودراسات تربوية, أبرزها رسالة دورة الإدارة المدرسية في تعزيز الانتماء الوطني.