تماضر الرماح تبحث التعاون المشترك مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية

تماضر الرماح تبحث التعاون المشترك مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية

2019/03/13
الساعة 12:53 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم
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المواطن - الرياض

التقت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، في مكتبها، صباح أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة بالرياض، مارتينا سترونج القائمة بأعمال السفارة الأمريكية.

وفي بداية اللقاء رحبت الرماح بالقائمة بأعمال السفارة الأمريكية والوفد المرافق لها، مؤكدة على العلاقة الوطيدة بين المملكة والولايات المتحدة في عدد من المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال التنمية الاجتماعية وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.



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