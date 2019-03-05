تمر مجروش داخل منشأة في المدينة المنورة يقود لضبط 6 مخالفات صادمة!

المواطن - المدينة المنورة

ردت أمانة منطقة المدينة المنورة على مقطع فيديو متداول بشأن وجود تمر مجروش داخل إحدى المنشآت.

وأكدت الأمانة في بيان لها أنه حسب إفادة صاحب المنشأة فهي مغلقة منذ فترة، وتبين أن رخصة المنشأة منتهية بتاريخ 1440/2/6هـ، كما وُجد في المحل منتجات تمور مصنعة ومعبأة مجهولة المصدر، ولا يوجد عليها بطاقة تعبئة ولا مصدر التصنيع، كما لا يوجد عليها تاريخ الإنتاج، وتقع هذه الملاحظات ضمن مخالفة سوء التعبئة والنقل والتخزين.

وتابعت الأمانة أنها وجدت في المنشأة أيضًا درجة حرارة المنشأة عالية؛ لانعدام التهوية والتكييف؛ مما يؤدي إلى فساد المواد الغذائية، بالإضافة إلى أن العامل بالمنشأة لا يحمل شهادة صحية، كما وُجد “معمول” منتهي الصلاحية بتاريخ 2018/12م.

وبينت الأمانة وجود تمر مجروش مصنع مجهولة المصدر كما هو موضح في المقطع المتداول والمنتج عبارة عن تمور مصنعة ومضاف لها مواد مجهولة، ولا توجد بطاقة تعريف بالمواد الغذائية، وعند فتح بعض العبوات من قبل المختصين وجدت علامات للتلف والفساد على التمور المصنعة والمادة البلاستيكية؛ بسبب سوء التخزين.

وحرصًا من أمانة منطقة المدينة المنورة على سلامة الغذاء المقدم للمواطنين والمقيمين والزوار، أكدت أنه تم التحفظ على كامل الكميات داخل المنشأة، لحين صدور النتائج من المختبر.