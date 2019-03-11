تمهيدًا لفصلهم .. ضبط 250 مدمنًا من موظفي الحكومة في مصر

المواطن - متابعة

في أول تفعيل لتوجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإنهاء خدمة أي موظف حكومي يثبت تعاطيه المخدرات تم الكشف عن 250 مدمنًا بين موظفي الدولة بعد فحص ما يزيد على 8 آلاف موظف.

وكان السيسي قال يوم الأحد إنه سيتم إنهاء خدمة من يتم إثبات تعاطيه للمخدرات بشكل فوري بعد إجراء التحاليل.

جاء كلام السيسي بعد الكشف عن 27 سائق حافلة مدرسية يتعاطون المخدرات.

وكانت التحقيقات الأولية أشارت في حادثة حريق قطار محطة مصر والتي أدت إلى وفاة وإصابة 65 إلى أن قائد القطار المتسبب في الحادث كان يتعاطى المخدرات.

وأكد الرئيس المصري أنه ستتم محاسبة المذنبين بالقانون الذي وافق عليه البرلمان، مشددا على أن من يتعاطى المخدرات يتم إنهاء خدمته فورا.

ووفقًا لمصادر مصرية قامت اللجنة بالكشف على 8282 من الموظفين في 8 وزارات ومؤسسات تابعة للدولة، مثل سائقي الحافلات المدرسية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وتبين تعاطي 250 شخصًا للمواد المخدرة، وأنه يتم إحالة الموظف المدمن إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.