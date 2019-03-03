تنبيه متقدم برياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران

المواطن - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة, تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، جازان، مكة المكرمة، الليث، القنفذة). في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.