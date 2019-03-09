تنبيه متقدم بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات مكة

المواطن - مكة المكرمة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية تشمل محافظة جدة، الجموم، بحره، رابغ، خليص، الكامل، والأجزاء المجاورة لها.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم تمتد إلى منطقة نجران، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض.

كما يتوقع نشاط الرياح السطحية الشرقية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال الصباح على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الأجزاء الداخلية منها والساحلية، وسماء غائمة جزئياً على جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.