تنبيه من الأرصاد بهطول أمطار رعدية على نجران

المواطن - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية، وفرصة هطول أمطار رعدية، على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً، وتشمل نجران ومحافظات شرورة، وحبونا، وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة لها.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح الشرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف).